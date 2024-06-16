Гакпо дал комментарий после победы над Польшей

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо дал комментарий после волевой победы над Польшей со счётом 2:1. Именно Гакпо был признан лучшим игроком матча – он забил первый гол своей команды.

«Трудный матч против сильного соперника. Они забили первыми, поэтому пришлось нелегко. Но мы создали много хороших возможностей, хороших моментов. Думаю, мы хорошо сыграли в целом, но надо лучше использовать свои шансы», - слова Гакпо приведены на сайте УЕФА.

По словам Гакпо, сборная Нидерландов никогда не сдаётся. Футболист отметил футболистов, которые вышли на замену в линии атаки.

Второй матч на Евро-2024 сборная Нидерландов проведёт в пятницу, 21 июня, - против Франции.