Вегхорст высказался после победы над Польшей

Ваут Вегхорст, центрфорвард сборной Нидерландов, высказался после победы своей национальной команды над Польшей.

Встреча чемпионата Европы – 2024 прошла 16 июня и завершилась победой «оранжевых» со счётом 2:1, Вегхорст вышел на поле во втором тайме и отметился победным голом.

- Мы доминировали в первом тайме и были лучшей командой. Мы создали шесть или семь действительно хороших моментов. Но в будущем нам нужно быть более внимательными, и тогда можно будет упростить задачу. – сказал нидерландский нападающий по окончании встречи.

В следующем матче на Евро-2024 Нидерланды сыграют с Францией, матч пройдёт 21 июня.