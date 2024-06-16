Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Дания 1 3
Англия 0 0
Сербия 0 0
Словения 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Польши Пробеж: «Мы не сдадимся»

16 Июня 2024 • 19:25 Комментировать
Польша
1:2
Нидерланды

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж дал комментарий после поражения от Нидерландов на Евро-2024 со счётом 1:2. Поляки забили первыми, но всё-таки не смогли набрать очки.

По словам Пробежа, игроки сборной Польши недостаточно много контролировали мяч и мало двигались вперёд. Специалист отметил, что команда не намерена сдаваться.

«Конечно, мы не сдадимся. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть два оставшихся матча. Думаю, мы можем прибавить на этом турнире. Мы играли агрессивно и организованно и мало в чём уступили сопернику», - слова Пробежа приводятся на сайте УЕФА.

Следующий матч на Евро-2024 сборная Польши проведёт в пятницу, 21 июня, - против Австрии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Михал Пробеж

Новости по матчу

Сегодня, 16 Июня
19:31
Гакпо дал комментарий после победы над Польшей
19:30
Вегхорст высказался после победы над Польшей
19:25
Тренер Польши Пробеж: «Мы не сдадимся»
18:32
Не Депай и не Хави Симонс: Кто сделал Нидерландам волевую победу над Польшей
18:15
Вегхорст установил исторический рекорд национальной сборной Нидерландов
18:13
Определён лучший игрок матча Польша – Нидерланды
17:53
Вау, Вегхорст: Нидерланды дожали Польшу благодаря чуткой замене Кумана
17:49
Вегхорст забил гол на Евро-2024 первым же касанием
17:44
Нидерланды повели в концовке матча с Польшей
17:10
Гакпо повторил почти уникальное достижение Мораты и Роналду
16:38
Вербрюгген вошёл в топ-3 самых молодых вратарей в истории Евро
16:33
Нидерланды забили Польше после рикошета – счёт равный
16:20
Польша неожиданно повела в матче Евро-2024 против Нидерландов
15:38
Впервые за 16 лет на крупном турнире сборная Нидерландов выйдет на поле без игроков «Аякса»
15:30
Польша - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
14:54
Сборные Польши и Нидерландов назвали составы на матч Евро-2024
14:35
Полиции пришлось стрелять в человека с топором перед матчем Евро-2024
11:28
Зелиньски заявил, что сборная Польши хочет победить в матче с Нидерландами
09:00
Польша – Нидерланды: Предполагаемые стартовые составы на очередной матч Евро-2024
02:02
Польша - Нидерланды: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:16
Интересный прогноз и ставка на матч Польша – Нидерланды ЧЕ-2024 – 16 июня 2024
15 Июня
23:49
Куман – о Симонсе: «Очень рады, что у нас есть такой игрок»
23:04
Куман назвал фаворитов Евро-2024
21:29
Польша – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle
20:24
Блинд: «У сборной Нидерландов лучшая оборона в Европе»
18:59
Уверенная ставка и прогноз на матч Польша — Нидерланды чемпионата Европы — 16 июня 2024
17:43
Ставка и прогноз на матч Польша — Нидерланды Евро-2024 — 16 июня 2024
14:17
Один из нападающих не поможет сборной Нидерландов в первой игре на Евро-2024
09:09
Экспресс с надёжным коэффициентом на футбол — 16 июня 2024 года
14 Июня
22:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Польша — Нидерланды Евро 2024 — 16 июня 2024
13 Июня
11:54
Бесплатная ставка и прогноз на матч Польша – Нидерланды Евро-2024 – 16 июня 2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
04:39
Копмейнерс – о травме: «Прекрасный месяц превратился в кошмар»
11 Июня
16:26
Левандовски пропустит первый матч Евро-2024
13:26
Матсен получил вызов в сборную Нидерландов на Евро-2024
12:43
Копмейнерс пропустит Евро-2024
11:37
В сборной Польше высказались о травмах Левандовски и Свидерски перед стартом Евро-2024
09:34
Сборная Нидерландов может лишиться ещё одного полузащитника помимо де Йонга
10 Июня
02:44
Френки де Йонг: «Постоянно думаю о своей травме»
01 Июня
12:09
Рискованная ставка и прогноз на матч Польша – Нидерланды Евро-2024 – 16 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Маттеус назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 «Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 в день старта турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Руни: «Всегда говорил Роналду, что он уродлив» Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова Известна трансферная цель «Спартака» Суперкомпьютер увеличил шансы Роналду выиграть Евро-2024
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ»
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Польша Польша
Нидерланды Нидерланды
1
2
4.60 3.85 1.74
Видео
78 мин
Словения Словения
Дания Дания
0
1
4.30 3.30 1.93
Видео
16.06.24 в 22:00
Сербия Сербия
Англия Англия
5.00 3.60 1.74
Видео
17.06.24 в 16:00
Румыния Румыния
Украина Украина
3.40 3.40 2.17
Видео
17.06.24 в 19:00
Бельгия Бельгия
Словакия Словакия
1.74 3.60 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июня
20:21 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался перед матчем Евро-2024 со Словакией
20:06 · Чемпионат Европы 2024
Шкриньяр: «Верю, что найдём рецепт, как остановить де Брёйне»
19:50 · Чемпионат Европы 2024
Забарный: «Нам нужно побеждать Румынию»
19:45 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «Мбаппе – главный козырь сборной Франции»
19:40 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен забил за Данию спустя 1100 дней после остановки сердца на Евро
19:31 · Чемпионат Европы 2024
Гакпо дал комментарий после победы над Польшей
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Вегхорст высказался после победы над Польшей
19:25 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Польши Пробеж: «Мы не сдадимся»
19:24 · Чемпионат Европы 2024
Балахнин: «Нидерланды были не на высоте в матче с Польшей»
19:21 · Чемпионат Европы 2024
Эриксен открыл счёт в матче Словения - Дания
19:14 · Чемпионат Европы 2024
На фанатов Сербии могли напасть не англичане, а албанцы
19:09 · Чемпионат Европы 2024
Деменко не считает Англию явным фаворитом матча с Сербией
19:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе упомянул Месси, говоря о лидерстве
18:59 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался о своей позиции
18:45 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе оценил сборную Испании
Все новости