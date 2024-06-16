Тренер Польши Пробеж: «Мы не сдадимся»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж дал комментарий после поражения от Нидерландов на Евро-2024 со счётом 1:2. Поляки забили первыми, но всё-таки не смогли набрать очки.

По словам Пробежа, игроки сборной Польши недостаточно много контролировали мяч и мало двигались вперёд. Специалист отметил, что команда не намерена сдаваться.

«Конечно, мы не сдадимся. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть два оставшихся матча. Думаю, мы можем прибавить на этом турнире. Мы играли агрессивно и организованно и мало в чём уступили сопернику», - слова Пробежа приводятся на сайте УЕФА.

Следующий матч на Евро-2024 сборная Польши проведёт в пятницу, 21 июня, - против Австрии.