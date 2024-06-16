Балахнин: «Нидерланды были не на высоте в матче с Польшей»

Сергей Балахнин, который ранее был помощником главного тренера сборной России, высказался о победе сборной Нидерландов в матче с Польшей.

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой нидерландцев со счётом 2:1, победным голом отметился форвард Ваут Вергост на 82-й минуте матча.

- Мне показалось, что Нидерланды были не на высоте. Поэтому говорить о том, что Польша – сильная сборная не приходится. То, что Нидерланды сыграли свой не самый сильный матч это очевидно, - передаёт слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Оранжевые» в следующем туре Евро-2024 сыграют против Франции, встреча состоится 21 июня, начало матча запланировано на 22:00 по мск.