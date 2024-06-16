На фанатов Сербии могли напасть не англичане, а албанцы

В день матча между сборными Сербии и Англии на Евро-2024 в прессе появилась информация о драке между фанатами команд в Гельзенкирхене. В социальных сетях пишут о том, что на самом деле на сербских фанатов могли напасть не англичане, а албанцы.

Матч чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что сборная Албании в субботу вечером потерпела поражение от Италии в первом матче на Евро-2024 со счётом 1:2. Албанцы забили же на 22-й секунде, но всё-таки не смогли набрать очки.