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Чемпионат Европы по футболу 2024

На фанатов Сербии могли напасть не англичане, а албанцы

16 Июня 2024 • 19:14 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.40 X 4.50 2 1.50
Через 1 ч. 22 мин.

В день матча между сборными Сербии и Англии на Евро-2024 в прессе появилась информация о драке между фанатами команд в Гельзенкирхене. В социальных сетях пишут о том, что на самом деле на сербских фанатов могли напасть не англичане, а албанцы.

Матч чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что сборная Албании в субботу вечером потерпела поражение от Италии в первом матче на Евро-2024 со счётом 1:2. Албанцы забили же на 22-й секунде, но всё-таки не смогли набрать очки.

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