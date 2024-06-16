Деменко не считает Англию явным фаворитом матча с Сербией

Максим Деменко, в прошлом футболист ряда российских клубов, высказался в преддверии матча Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Сербии.

Деменко отметил, что он не считает англичан явными фаворитами этой встречи, возможно ожидать неожиданного результата.

- На самом деле, всё равно будут сенсации. Игра будет достаточно интересная. Но Англия не сказать, что выглядит яровыраженым фаворитом, - передаёт слова бывшего игрока «Спартака» Vprognoze.ru.

Матч состоится сегодня, главный судья встречи даст свисток о начале встречи в 22:00 по мск. Следить за текстовой трансляцией этого поединка можно будет на портале LiveResult.ru.