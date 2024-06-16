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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе упомянул Месси, говоря о лидерстве

16 Июня 2024 • 19:04 Комментировать
Австрия
...
Франция
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17.06 22:00

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём лидерстве перед стартом команды на чемпионате Европы.

«Я играл с Рамосом, Буффоном, Месси и Неймаром, лидерами «ПСЖ». В сборной у нас были такие лидеры, как Погба и Льорис. Сегодня я готов взять на себя лидерские функции.

Быть капитаном своей сборной – потрясающе. Я буду носить капитанскую повязку с гордостью. Я несу ответственность за команду. Я должен стараться, чтобы всё складывалось хорошо. Если раньше я сосредотачивался на своей игре, то теперь я должен сначала думать о команде, а потом уже о себе», - сказал Мбаппе на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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