Мбаппе упомянул Месси, говоря о лидерстве

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём лидерстве перед стартом команды на чемпионате Европы.

«Я играл с Рамосом, Буффоном, Месси и Неймаром, лидерами «ПСЖ». В сборной у нас были такие лидеры, как Погба и Льорис. Сегодня я готов взять на себя лидерские функции.

Быть капитаном своей сборной – потрясающе. Я буду носить капитанскую повязку с гордостью. Я несу ответственность за команду. Я должен стараться, чтобы всё складывалось хорошо. Если раньше я сосредотачивался на своей игре, то теперь я должен сначала думать о команде, а потом уже о себе», - сказал Мбаппе на пресс-конференции.