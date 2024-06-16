Мбаппе высказался о своей позиции

Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу своей игровой позиции. Как известно, форвард способен действовать как на фланге атаки, так и на острие.

«Я готов играть там, куда меня поставит тренер. Пока я не на скамейке запасных, я буду адаптироваться к любой роли», - сказал Мбаппе в ходе пресс-конференции.

В понедельник, 17 июня, сборная Франции проведёт свой первый матч на чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама будет играть против Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.