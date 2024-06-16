Мбаппе оценил сборную Испании

Сборная Испании удачно стартовала на Евро-2024, разгромив Хорватию со счётом 3:0. Комментарий по поводу «красной фурии» дал лидер сборной Франции – нападающий Килиан Мбаппе.

«Испания? Это отличная команда, которая способна быть влиятельной. Они собираются выступать хорошо, но я надеюсь, что они не пройдут далеко, что будет хорошо для сборной Франции», - сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Сборная Франции свой путь на чемпионате Европы начнёт в понедельник вечером. Команда Дидье Дешама будет играть против Австрии. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.