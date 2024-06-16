Мбаппе оценил экс-менеджера «Локомотива» Рангника

Главная звезда сборной Франции, нападающий Килиан Мбаппе, дал комментарий перед первым матчем на Евро-2024. В понедельник «трёхцветные» сыграют против Австрии, главным тренером которой является Ральф Рангник. Ранее этот функционер поработал в спортивном руководстве московского «Локомотива».

«Со сборной у меня ещё есть возможность выиграть Евро. Надеюсь, мы выиграем, если дойдём до финала. Но сейчас нам нужно подумать о первом матче, так как он очень важен. Австрия – очень хорошая команда. У них есть тренер-тактик, который способен удивлять», - цитирует Мбаппе Madrid Universal.

Матч Австрия – Франция стартует 17 июня в 22:00 по московскому времени.