Мбаппе ответил, отпустит ли его «Реал» на Олимпиаду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможности выступить на футбольном турнире домашней Олимпиады.

«У моего клуба очень чёткая позиция. Думаю, что я не буду выступать на Олимпийских играх», - сказал Мбаппе журналистам.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Килиана Мбаппе в «Реал». Звёздный французский форвард заключил с мадридским суперклубом контракт на пять лет – до середины 2029 года. На протяжении семи предыдущих сезонов Мбаппе представлял «ПСЖ» на родине.

Добавим, что в понедельник сборная Франции сыграет против Австрии на чемпионате Европы.