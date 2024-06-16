Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на Евро

В рамках второго матча третьего игрового дня Евро-2024 в бой вступают команды квартета С. Сборная Словении будет играть против сборной Дании.

В составе датчан вышел опытнейший 37-летний вратарь Каспер Шмейхель. Как делится Opta Sports, теперь Каспер - самый возрастной вратарь в истории сборной Дании на европейских чемпионатах. Он опередил по этому показателю своего отца, также некогда голкипера датской сборной Петера Шмейхеля. Во время чемпионата Европы 2000 года Петеру было 36 лет.

Напомним, что следить за ходом первого матча на Евро в рамках квартета С можно в текстовой трансляции на нашем портале. Старт игры – в 19:00 по московскому времени!