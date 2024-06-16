Не Депай и не Хави Симонс: Кто сделал Нидерландам волевую победу над Польшей

Сборная Нидерландов вырвала волевую победу над командой Польши в матче первого тура группы D на Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, за счёт кого «оранжевая» команда превозмогла соперника.

Статистика матча: владение мячом – 36:64, удары по воротам – 10:20, в створ – 7:4, угловые – 3:6.

Максимальное количество оценочных баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ТРИ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ПОЛЬША – НИДЕРЛАНДЫ

КОДИ ГАКПО – 7,5. Автор первого гола. Его, может, и не случилось бы без рикошета, зато и рикошета не случилось бы без удара Коди. Четырежды Гакпо ходил в дриблинг, все разы успешные. Другое дело, что вместе с Депаем запорол ряд прекрасных шансов в первом тайме.

ВАУТ ВЕГХОРСТ – 8,0. Тут всё очень просто. Ему хватило лишь одного касания, чтобы оформить результат своей команде. Куман выпускал его на замену именно в поисках победного гола. Что ещё требуется от центрального нападающего в конце матча при ничейном счёте?

НАТАН АКЕ – 8,0. Отдал два голевых паса. В первом случае подобрал лонгболл под носом прикорнувшего соперника, а во второй ситуации через рикошет снабдил мячом Вегхорста. Всего за неполный матч Натан наработал себе четыре ключевые передачи. Назовём его лучшим в матче.

Кирилл Иванцов