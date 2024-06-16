Фанаты сборных Сербии и Англии подрались перед матчем Евро-2024

В воскресенье вечером в первом туре группового этапа чемпионата Европы сыграют сборные Сербии и Англии. За несколько часов до игры в Гельзенкирхене случилась драка с участием фанатов. Её спровоцировали англичане, которые напали на бар, где проводили время сербские любители футбола.

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как люди в ходе драки используют стулья, которые стояли около столиков на уличной части заведения. В ситуацию пришлось вмешиваться полицейским.

Матч Сербия – Англия стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.

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