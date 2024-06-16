Вегхорст установил исторический рекорд национальной сборной Нидерландов

Ваут Вегхорст, центрфорвард сборной Нидерландов добыл для своей команды волевую победу вечером воскресенья над сборной Польши (2:1). Форвард забил ближе к концовке встречи первым же касанием. Встречались команды в рамках квартета D.

Как сообщает Opta Sports, Вегхорст вошёл в историю своей команды на крупных турнирах (имея в виду чемпионаты мира и чемпионаты Европы). У него уже три гола после выхода на замену со скамейки на такого рода первенствах. Таким достижением в составе «оранжевых» ранее никогда никто не отмечался.

Больше подробностей о матче сборных Нидерландов и Польши – в нашем отчёте.