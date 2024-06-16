Определён лучший игрок матча Польша – Нидерланды

В самом раннем матче воскресенья на чемпионате Европы сборная Нидерландов обыграла Польшу с результатом 2:1. Лучшим игроком поединка был признан нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. Именно он сравнял счёт по ходу первого тайма, хотя, конечно, в том моменте бьющему помог рикошет от защитника.

Отметим, что автором победного гола в составе сборной Нидерландов стал нападающий Ваут Вегхорст, который вышел на замену.

Во втором туре Евро-2024 сборная Нидерландов будет играть против Франции. Матч состоится в пятницу, 21 июня. А в последнем туре нидерландцы сыграют против Австрии 25 числа.