Игрок «Сочи» - в основе: Словения и Дания объявили составы на игру Евро-2024

Во втором воскресном матче на чемпионате Европы – 2024 сыграют сборные Словении и Дании. Стартовые составы команд уже известны.

Сборная Словении выйдет на поле в таком составе: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Отметим, что в обороне сборной Словении сыграет Ваня Дркушич из «Сочи».

В стартовом составе сборной Дании, в свою очередь, выйдут следующие исполнители: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Кристиансен, Бах, Юлманд, Хёйбьерг, Эриксен, Винд, Хёйлунн.

Матч сборных Словении и Дании стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.