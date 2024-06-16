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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок «Сочи» - в основе: Словения и Дания объявили составы на игру Евро-2024

16 Июня 2024 • 17:57 Комментировать (1)
Словения
...
Дания
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Через 0 ч. 12 мин.

Во втором воскресном матче на чемпионате Европы – 2024 сыграют сборные Словении и Дании. Стартовые составы команд уже известны.

Сборная Словении выйдет на поле в таком составе: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Отметим, что в обороне сборной Словении сыграет Ваня Дркушич из «Сочи». 

В стартовом составе сборной Дании, в свою очередь, выйдут следующие исполнители: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Кристиансен, Бах, Юлманд, Хёйбьерг, Эриксен, Винд, Хёйлунн.

Матч сборных Словении и Дании стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.  

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СЛОВЕНИЯ ДАНИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Июня 2024 в 18:47
ай на чемпи евро играец наш чилавек из пердива.. если б мы играле тута - стали бы чемпиками.. поточняк.. хе..
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