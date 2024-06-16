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Чемпионат Европы по футболу 2024

Вау, Вегхорст: Нидерланды дожали Польшу благодаря чуткой замене Кумана

16 Июня 2024 • 17:53 Комментировать
Польша
1:2
Нидерланды
окончен

Пока на Евро-2024 ещё не вступила в дело группа С, прошёл первый матч квартета D. Сборные Польши и Нидерландов открыли воскресный игровой день чемпионата Европы.

Протокол игры  
Польша1:2Нидерланды
(1:0) Букса Адам16'  
  29'Гакпо Коди (1:1)
  83'Вегхорст Ваут (1:2)
Щесны ВойцехБеднарек ЯнСаламон Бартош 86' (Берешиньски Бартош ( 86') Кивёр ЯкубФранковски ПшемыславШиманьски Себастьян 46' (Модер Якуб ( 46') Романчук Тарас 55' (Слиш Бартош ( 55') Зелиньски Пётр 78' (Пётровски Якуб ( 78') Залевски НиколаБукса АдамУрбаньски Кацпер 55' (Свидерски Кароль ( 55')
Запасные: Валюкевич СебастьянДавидович ПавелПёнтек КшиштофЛевандовски РобертСкорупски ЛукашГросицки КамилБулка МарцинШиманьски ДамианСкораш МихалПухач Тымотеуш
Вербрюгген БартДюмфрис ДензелДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилАке Натан 87' (Ван де Вен Микки ( 87') Схаутен ЙердиВеерман Йоэй  15' 62' (Мален Дониэлл ( 62') Симонс Хави 62' (Вейналдум Джорджиньо ( 62') Рейндерс ТиджаниГакпо Коди 81' (Фримпонг Жереми ( 81') Депай Мемфис 81' (Вегхорст Ваут ( 81')
Запасные: Флеккен МаркГертрейда ЛютсхарелБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенМатсен ЯнБлинд ДэйлиЗиркзее ДжошуаГравенберх Райан
16 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

От поляков больших успехов на Евро не ждут, а в отношении голландцев неясно на что рассчитывать. Вроде топовая сборная, но на два крупных турнира в прошлом десятилетии не попала. Потом пошло некое возрождение «тюльпановых» с 1/8 финала на Евро-2020 и четвертьфиналом на ЧМ-2022.

Обе сборные столкнулись с кадровыми проблемами. Из-за травм в итоговой заявке нидерландской сборной не оказалось Френки де Йонга и Тёна Компейнерса. У польской команды хандрившие Роберт Левандовски и Кароль Свидерски всё же попали в число запасных на отчётный матч. Ну а Аркадиуш Милик точно не сыграет на турнире.

«Оранжевые» быстро включили интересные атакующие истории. Гакпо приложился в ближний нижний угол, куда мяч не допустил Щесны. Завертелась стеночка между Гакпо и Депаем, но до удара не дошло дело, подвела техника. Дюмфрис набросил справа на дальний полуфланг, откуда Гакпо сделал заблокированную скидку на Депая.

На восьмой минуте Веерман и Схаутен подготовили момент для Рейндерса, который на исполнение не попал в правый угол. Также Хави Симонс из зоны правого инсайда низом пробил мимо дальней штанги. Тем внезапнее оказался гол сборной Польши на исходе шестнадцатой минуте.

Зелиньски подал угловой слева, а Букса на ближней штанге затесался между Дюмфрисом и ван Дейком и головой подправил мяч в дальний угол (1:0). Голландцев это ещё больше взбодрил. Но Депай был сильно перевозбуждён, посему порол момент за моментом. Весьма непросто поляки держали минимальный счёт.

Гакпо навесил слева на Дюмфриса, у которого вместо удара головой получилась скидка на Рейндерса. Тот заработал лишь угловой, ткнув мя в Беднарека. И всё же добились ответного гола номинальные гости на исходе получаса. Гакпо пробил почти с линии штрафной, а Щесны оказался дезориентирован рикошетом от Саламона (1:1).

Исправив счёт на табло, голландцы взяли некую паузу. Игра успокоилась, но могли ещё команды до перерыва огорчить друг друга. Дальнюю попытку Кивёра отразил Вербрюгген. Натан Аке слева снабжал мячами Гакпо и Депая, которым не хватало точности. Это уже в самом конце первого тайма.

К шестидесятой минуте голландцы просели, а поляки почуяли вкус давления на чужие ворота. Залевски далеко забросил слева, и ударил Кивёр, но совладал Вербрюгген. Когда совсем скоро издали бил Зелиньски, это было уже не так опасно, и Барт там легко забрал мяч. Всё-таки период польского доминирования продлился недолго.

«Тюльпановые» вернули себе инициативу, но уже не удавалось им так разрывать защиту соперника, как на старт матча. У Дюмфриса справа получилась то ли доставка к дальней штанге, то ли кручёный удар мимо. Дело клонилось к ничейному результату, однако сработало чутьё Кумана, очень вовремя выпустившего на замену Вегхорста.

На 81-й минуте Ваут ступил на поле, а уже на 83-й праздновал забитый гол. Натан Аке сделал низовой пас слева, Вейналдум пропустил мяч, а Вегхорст опередил Саламона и в касание пробил в ближний угол – тут пропустил уже Щесны (1:2). Нидерланды дожали-таки Польшу, хотя Вербрюгген ещё парировал опасные удары, которые исполнили Свидерски и Залевски.

Кирилл Иванцов

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Сборная Польши сборная Нидерландов

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