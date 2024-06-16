Вегхорст забил гол на Евро-2024 первым же касанием

В воскресенье на чемпионате Европы – 2024 проходит матч между национальными сборными Польши и Нидерландов. Поляки первыми забили, но очень скоро нидерландцы сравняли счёт, а ближе к заверению встречи «оранжевые» вышли вперёд.

Автором второго гола в составе сборной Нидерландов стал нападающий Ваут Вегхорст, который вышел на замену. Судя по всему, нидерландец забил на Евро-2024 первым же касанием.

Следить за игрой Польша – Нидерланды можно в текстовой трансляции.

Отметим, что в одной группе со сборными Польши и Нидерландов выступают команды Австрии и Франции. Эти команды свой очный поединок проведут в понедельник, 17 июня.