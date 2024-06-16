Нидерланды повели в концовке матча с Польшей

Постепенно завершается матч первого тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Польши и Нидерландов. На 83-й минуте «оранжевые» повели в счёте. После передачи jn Натана Аке вышедший на замену Ваут Вегхорст точно пробил с линии вратарской площади. Поле гола Вегхорста на табло горит счёт 1:2.

Таким образом, сборная Нидерландов блика к волевой победе над Польшей. Именно поляки открыли счёт по ходу первого тайма, забив после углового.

Следить за последними минутами матча межу сборными Польши и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.