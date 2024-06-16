Суперкомпьютер оценил шансы Сербии обыграть Англию на Евро-2024

В воскресенье вечером в первом туре группового этапа чемпионата Европы сыграют сборные Сербии и Англии. Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и просчитали шансы команд на победный результат в очном матче.

Итак, сборная Англии обыграет Сербию с вероятностью в 61,3%. Такую цифру выдал суперкомпьютер. А шансы сербов на сенсационную победу оцениваются в 16,5%. Оставшиеся 22,2% вероятности приходятся на ничью.

Матч между сборными Сербии и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.