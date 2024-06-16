Сборные Германии и Хорватии – в топе самых возрастных команд Евро-2024

Портал Transfermarkt в соцсетях поделился рейтингом самых возрастных команд Евро-2024, если говорить о среднем возрасте всех игроков.

Первое место – у хозяйки турнира – сборной Германии – 28,5 лет. На чуть-чуть отстала ещё одна команда, которая открывала Евро – сборная Шотландии, 28,3. Пониже сборная Польши – 27,8, четвёртое-шестое места - у национальных команд Дании, Хорватии и Швейцарии – 27,7.

Ранее Transfermarkt назвал самые молодые команды европейского первенства. Список возглавила сборная из Восточной Европы.

Кстати, сборная Польши вечером 16 июня проводит свой первый матч на Евро-2024 против сборной Нидерландов. Его текстовая трансляция доступна у нас на портале.