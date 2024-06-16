Колосков: Приятно, что по сборной России скучают в Европе

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом Российского футбольного союза, высказался о публикациях в англоязычных социальных сетях. Как известно, популярными стали видео с фрагментами матчей сборной России на Евро-2008.

«Безусловно, приятно, что по команде скучают. Но для нас это ничего не значит», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущем победителю – Испании. Тогда в четвертьфинале российская команда сенсационно обыграла Нидерланды со счётом 3:1 по итогам дополнительного времени.