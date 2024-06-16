Восточноевропейская сборная возглавила топ самых молодых команд Евро-2024

Интересным рейтингом поделился портал Transfermarkt. Ресурс опубликовал список самых молодых команд Евро-2024 по среднему возрасту.

Возглавила список сборная Чехии. Средний возраст её игроков составляет 25,5 лет. Далее следует сборная Турции – 25,8 лет. Третья в списке сборная Англии, которую называют одним из фаворитов турнира – 26,1. Четвёртое место делят сборные Нидерландов и Украины – 26.3.

Напомним, что чехи стартуют на Евро одними из последних. 18 июня коллектив сыграет с чемпионом Европы 2016 года, сборной Португалии в рамках квартета F.