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Чемпионат Европы по футболу 2024

Восточноевропейская сборная возглавила топ самых молодых команд Евро-2024

16 Июня 2024 • 17:19 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.55 X 4.50 2 6.60
18.06 22:00

Интересным рейтингом поделился портал Transfermarkt. Ресурс опубликовал список самых молодых команд Евро-2024 по среднему возрасту.

Возглавила список сборная Чехии. Средний возраст её игроков составляет 25,5 лет. Далее следует сборная Турции – 25,8 лет. Третья в списке сборная Англии, которую называют одним из фаворитов турнира – 26,1. Четвёртое место делят сборные Нидерландов и Украины – 26.3.

Напомним, что чехи стартуют на Евро одними из последних. 18 июня коллектив сыграет с чемпионом Европы 2016 года, сборной Португалии в рамках квартета F.

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