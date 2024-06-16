Гакпо повторил почти уникальное достижение Мораты и Роналду

Коди Гакпо, форвард сборной Нидерландов вечером воскресенья поразил ворота сборной Польши в очном матче первого тура группового этапа Евро-2024. Благодаря его голу счёт на табло по итогу первого тайма стал равным – 1:1.

Как сообщает Opta Sports, Коди стал одним из трёх игроков, которые забивали в четырёх матчах групповых этапов крупных турниров подряд. Ранее Гакпо отличался в каждом из матчей группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Среди европейцев в 21 веке подобное удавалось только Криштиану Роналду и Альваро Морате.

Текстовая трансляция матча сборных Польши и Нидерландов проходит на нашем портале. Недавно начался второй тайм, на табло равенство – 1:1.