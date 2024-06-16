Игрок сборной Украины признался, что не разбирается в футболе

Защитник «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко признался, что не разбирается в футболе. Поводом стал его прогноз на недавний матч между сборными Германии и Шотландии.

«Я был за шотландцев и сказал, что будет либо ничья, либо Шотландия выиграет. Но я понял, что не разбираюсь в футболе, потому что они [шотландцы] даже не сделали ни одного удара», - слова Миколенко приводит портал Goal.

Напомним, что сборная Германии в первом матче Евро-2024 разгромила Шотландию со счётом 5:1. Единственный гол шотландцы забили после того, как Антонио Рюдигер поразил собственные ворота.