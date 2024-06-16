Сесар Навас: «Считаю, что сборная Испании способна выиграть Евро-2024»

Экс-футболист «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о перспективах сборной Испании на текущем чемпионате Европы – 2024.

«Считаю, что сборная Испании способна выиграть чемпионат Европы, хотя есть и другие команды, такие как Германия, Франция, Англия», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

15 июня сборная Испании с крупным счетом обыграла сборную Хорватии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

Следующим соперником испанцев станет национальная команда Италии. Встреча состоится в четверг, 20 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.