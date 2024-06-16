Вербрюгген вошёл в топ-3 самых молодых вратарей в истории Евро

В воскресенье на Евро-2024 играют сборные Польши и Нидерландов. С первых минут место в воротах нидерландской команды занимает Барт Вербрюгген. Как сообщает Opta, Вербрюгген стал третьим самым молодым вратарём в истории чемпионатов Европы. Нидерландец играет в возрасте 21 года и 303 дней.

В более молодом возрасте на Евро выступали только два вратаря – Вильям Шройф (21 год и 276 дней) на Евро-1960 и Ирибар (21 год и 108 дней) на Евро-1964.

Следить за матчем между сборными Польши и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. За первые полчаса команды успели обменяться забитыми голами.