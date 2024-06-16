Нидерланды забили Польше после рикошета – счёт равный

Продолжается воскресный матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Польши и Нидерландов. На 16-й минуте поляки открыли счёт после углового удара. А уже на 29-й минуте нидерландцы уравняли количество единиц на табло. Коди Гакпо пробил по воротам почти с линии штрафной площади – мяч зацепил защитника, изменил направление полёта и оказался в воротах, 1:1!

Следить за игрой Евро-2024 между национальными командами Польши и Нидерландов можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.