Польша неожиданно повела в матче Евро-2024 против Нидерландов

Воскресную программу матчей на чемпионате Европы открывают сборные Польши и Нидерландов. «Оранжевые» доминировали на футбольном поле с самого начала встречи, но на 16-й минуте открыть счёт удалось полякам.

Сборная Польши забила после углового, заработанного на левом фланге. После подачи от Петра Зелиньски из района ближней штанги точный удар головой нанёс Адам Букса. Теперь нидерландским игрокам нужно отыгрываться.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Польши и Нидерландов можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.