Впервые за 16 лет на крупном турнире сборная Нидерландов выйдет на поле без игроков «Аякса»

Сегодня, 16 июня, сборная Нидерландов встретится со сборной Польши в матче первого тура чемпионата Европы – 2024.

Ранее были опубликованы стартовые составы команд. Любопытно, что с первых минут ни один игрок «Аякса» не выйдет на поле в футболке сборной Нидерландов.

Стоит сказать, что это произойдет впервые с 2008 года в рамках крупного международного турнира.

Начало матча первого тура чемпионата Европы – 2024 Польша – Нидерланды запланировано на 16:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.