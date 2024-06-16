Сборные Польши и Нидерландов назвали составы на матч Евро-2024

Воскресную программу на чемпионате Европы – 2024 будет открывать матч между сборными Польши и Нидерландов.

Сборная Польши начнёт игру в таком составе: Щесны, Франковски, Саламон, Беднарек, Кивёр, Ромачук, Зелиньски, Залевски, Урбаньски, Шиманьски, Букса.

Как известно, нападающий Роберт Левандовски травмирован.

В основе сборной Нидерландов, в свою очередь, выйдут следующие футболисты: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен, Веерман, Симонс, Гакпо, Депай.

Матч между сборными Польши и Нидерландов стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.