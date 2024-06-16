Кака оценил Беллингема

Легенда бразильского футбола Кака высказался о футболистах национальной сборной Англии.

«В Англии много хороших игроков. Раньше они тоже были в команде. Уэйн Руни, по моему мнению, один из лучших английских футболистов в истории. Гарри Кейн, конечно, один из лучших, сборная Англии будет рассчитывать на него на Евро.

Беллингем невероятен. Это очень, очень хороший футболист. Он очень молод, но при этом очень зрел на поле. Он хорошо читает игру и действует без нервов, которых можно ожидать от игрока в таком возрасте. Он далеко пойдёт и наверняка будет бороться за «Золотой мяч», - цитирует Кака Daily Mail.

В воскресенье сборная Англии сыграет против Сербии.