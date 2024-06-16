Полиции пришлось стрелять в человека с топором перед матчем Евро-2024

Воскресную программу на чемпионате Европы будет открывать матч между сборными Польши и Нидерландов. Незадолго до старта игры некий мужчина недалеко от фан-зоны угрожал футбольным фанатам топором. Как сообщает в социальных сетях журналист Рори Смит, полицейским пришлось применять оружие, прозвучали выстрелы. Нападавший с топором мужчина получил тяжёлое ранение, его увезли на машине скорой помощи.

Матч между сборными Польши и Нидерландов стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.