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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент

16 Июня 2024 • 13:31 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.55 X 4.50 2 6.60
18.06 22:00

Ровно 10 лет назад, 16 июня 2014 года, на чемпионате мира проходил матч между сборными Германии и Португалии. В тот день Бундестим была значительно сильнее и победила со счётом 4:0 – голы забивали Томас Мюллер (хет-трик) и Матс Хуммельс.

В концовке второго тайма сборная Португалии заработала штрафной вдали от ворот – до них было метров тридцать. Криштиану Роналду решился на прямой удар, но попал в единственного игрока в «стенке» - в Филипа Лама, который был самым низким футболистом на поле. Тем ударом Роналду насмешил фанатов.

Кстати, тот матч судил Милорад Мажич, который сейчас возглавляет департамент судейства в Российском футбольном союзе.

Новостная рубрика «В этот день»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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