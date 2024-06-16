Уже не фонтан: болельщики разочарованы Иваной Кнолль

В субботу путь на чемпионате Европы начинала сборная Хорватии. Разумеется, на стадионе присутствовала Ивана Кнолль, которая удерживает статус самой сексуальной поклонницы хорватской сборной.

Кнолль опубликовала в социальных сетях ряд фотографий, вот только многие болельщики их не оценили. В социальных сетях активно пишут о том, что полтора года назад, во время проведения чемпионата мира, Кнолль выглядела значительно лучше.

Посмотреть на последние фотографии Иваны Кнолль можно в нашей новости.

Напомним, что сборная Хорватии провалила первый матч на чемпионате Европы, проиграв Испании со счётом 0:3.

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