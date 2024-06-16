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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сёмин объяснил, почему Англия — одна из фаворитов Евро-2024

16 Июня 2024 • 13:18 Комментировать
Сербия
...
Англия
1 7.40 X 4.50 2 1.50
Через 7 ч. 41 мин.

Бывший наставник сборной России Юрий Сёмин высказался о перспективах национальной команды Англии на текущем чемпионате Европы – 2024.

«Англия — один из главных фаворитов Евро. Вы посмотрите, какой у них состав. Практически все игроки на ведущих ролях в своих клубах», — заявил Сёмин «Чемпионату».

По словам специалиста, из команды с топ-игроками всегда можно что-то сделать, но если их нет в составе, то никакой тренер не поможет.

В первом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Англии встретится с Сербией. Игра пройдет сегодня, 16 июня. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Юрий Сёмин

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