Ван Дейк раскритиковал качество газона на стадионе в Гамбурге

«Пока не знаю, насколько все плохо, но ситуация похожа на ту, что была во время поединка с Германией во Франкфурте. С полем не все хорошо. Очень жаль, но командам придется с этим смириться. Мы должны сделать это», - передает слова звездного футболиста Voetbal International.