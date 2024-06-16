Ван Дейк раскритиковал качество газона на стадионе в Гамбурге

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк раскритиковал качество поля на стадионе, где пройдет поединок первого тура чемпионата Европы – 2024 с Польшей.
«Пока не знаю, насколько все плохо, но ситуация похожа на ту, что была во время поединка с Германией во Франкфурте. С полем не все хорошо. Очень жаль, но командам придется с этим смириться. Мы должны сделать это», - передает слова звездного футболиста Voetbal International.
Встреча сборных Нидерландов и Польши состоится на стадионе в Гамбурге сегодня, 16 июня. Начало поединка запланировано в 16:00 по московскому времени.
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