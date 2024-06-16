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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кириченко: «Удивлён, что именно албанцы побили мой рекорд»

16 Июня 2024 • 13:02 Комментировать

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался о голе Албании в матче с Италией на чемпионате Европы – 2024. Албанцы забили самый быстрый мяч в истории турнира.

«Очень сильно удивлен, что именно албанцы побили мой рекорд! Думал, это сделают раньше, и более именитая сборная. А так, чему тут удивляться? Ну забили они на 21-й секунде. Молодцы!» - приводит слова Кириченко Sport24.

Напомним, что сборная Албании, несмотря на быстрый гол, потерпела поражение от «скуадры адзурры» со счетом 1:2. В рамках второго тура групповой стадии Евро албанцы встретятся с хорватами.

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