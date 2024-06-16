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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт назвал лидеров сборной Англии

16 Июня 2024 • 12:48 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о выборе лидеров национальной команды на чемпионате Европы – 2024.

«У меня открытые отношения с подопечными. Мы определили нескольких лидеров на этот турнир: Гарри Кейн, Кайл Уокер, Деклан Райс, Джуд Беллингем. Всегда важно, что думают твои футболисты. Мне нужно знать, что происходит с каждым из игроков команды», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.

Сборная Англии попала в одну группу с командами Сербии, Дании и Словении. В первом поединке подопечные Саутгейта встретятся с сербами 16 июня, начало – 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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