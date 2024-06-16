Саутгейт назвал лидеров сборной Англии

«У меня открытые отношения с подопечными. Мы определили нескольких лидеров на этот турнир: Гарри Кейн, Кайл Уокер, Деклан Райс, Джуд Беллингем. Всегда важно, что думают твои футболисты. Мне нужно знать, что происходит с каждым из игроков команды», - передает слова специалиста таблоид Daily Mail.