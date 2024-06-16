Сёмин: «Кроос мог бы играть достаточно долго»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем завершении карьеры хавбека «Реала» и сборной Германии Тони Крооса.

Ранее футболист сообщил, что повесит бутсы на гвоздь после текущего чемпионата Европы – 2024.

«Жалко, что Кроос принял решение завершить карьеру. Игрок такого уровня мог бы играть достаточно долго, потому что он очень хорошо выглядит», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По словам специалиста, он не видел, чтобы Кроос проводил несколько плохих матчей подряд.

Напомним, в стартовом матче Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1. Точность передач Крооса в данной игре составила 99%.