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Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин назвал худшую сборную стартового отрезка Евро-2024 эксклюзив

16 Июня 2024 • 12:55 Комментировать
Венгрия
1:3
Швейцария

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших матчах Евро-2024.

- Встреча Испании с Хорватией оправдала ваши ожидания?

- Я ждал от хорватов большего сопротивления и голов. Но испанцы были хороши, реализовали моменты, забили красивые мячи. Испанцы являются основными претендентами на полуфинал. Они хорошо сыграли, и настроение перед следующим матчем у них наверняка намного лучше, чем было перед первой встречей из-за волнения.

- Какие перспективы у хорватов?

- Им предстоит матч жизни с итальянцами. Конечно, своим поражением хорваты усложнили себе ситуацию. Но есть третьи места, которые могут позволить выйти из группы. Посмотрим, как хорваты смогут прийти в себя после такого поражения, но это опытная команда. Она должна справиться с эмоциями. А вот пройдет ли она дальше – покажет время. У нее задача-минимум – выйти из группы, а максимум – поиграть в полуфинале или финале. Но в этом году ей будет тяжело это сделать. 

- У Албании хорваты точно выиграют?  

- Этот матч и покажет, насколько хороши хорваты и смогут ли претендовать на выход из группы. Но самая главная игра будет с итальянцами. Албанцев, конечно, тоже надо обыгрывать, но хорваты уже не такие мощные, как на предыдущих чемпионатах.

- Как вам матч Италия – Албания?

- Я даже не заметил, как албанцы забили первый мяч. Так быстро они это сделали, обновив рекорд Дмитрия Кириченко. Но вряд ли они за что-то поборются и, я уверен, будут четвертые в группе.

- Результат матча Венгрия – Швейцария стал сюрпризом?

- Я ожидал, что будет упорная борьба и ничья. Швейцарцы – молодцы. Выжали максимум. А венгры не смогли. У них была пара моментов, когда они имели возможность сравнять счет, но не получилось. А так все матчи интересные и непредсказуемые в плане счета, интриги, игры. Это всем нравится.

- На этом Евро-2024 сборные забивают много голов. Почему?

- Пока матчи не такие важные и все хотят показать себя, порадовать болельщиков, создать задел на будущее, потому что три очка в первой игре - это уже полдела. Все стараются играть на результат, не садиться в оборону, и поэтому мы видим такие счета. Но когда будут важные матчи за выход из группы, там команды уже могут отстаивать ничью или скользкий счет.   

- Какая сборная больше понравилась на данный момент?

- Немцы и испанцы показали хорошую игру. Сегодня будем смотреть сербов с англичанами и потом французов. Очень много сборных, которые надо еще увидеть, чтобы понять, кто будет играть в полуфиналах.

- А кто произвел наихудшее впечатление?

- Шотландия, которая плохо сыграла и ничего не показала. Но там была красная карточка, которая спутала им все планы.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин

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