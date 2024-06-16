Кафу назвал Карвахаля одним из лучших защитников мира

Даниэль Карвахаль, игрок мадридского «Реала» и сборной Испании, является одним из лучших защитников в мире. Такое мнение выразил бывший бразильский футболист Кафу.

- Я всегда говорил, что Карвахаль – один из лучших в мире на своей позиции. Он постоянно идёт вперёд, отдаёт передачи, забивает голы и ему это нравится, - передаёт слова Кафу EFE.

Напомним, 15 июня испанцы с крупным счётом обыграли Хорватию (3:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2024, Карвахаль начал встречу с первых минут и отличился одним забитым мячом.

В минувшем сезоне Карвахаль провёл за «Реал» 41 матч во всех турнирах, записал на свой счёт семь голов и пять раз ассистировал партнёрам по команде.