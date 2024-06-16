Сёмин прокомментировал крупную победу Испании над Хорватией

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал крупную победу сборной Испании над Хорватией в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 3:0.
«Испания - это команда, которая всегда претендует на победу на любом турнире. Для Испании матч сложился более удачно. Не думаю, что Хорватия выпала из борьбы за выход из группы - они продолжат», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Добавим, что следующий поединок сборная Испании сыграет против команды Италии. Встреча состоится 20 июня.
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