Масалитин назвал главный сюрприз стартовых матчей на Евро

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о прошедших матчах Евро-2024.

- Матч Испания – Хорватия оправдал ожидание, или ждали большего от хорватов?

- Они играли неплохо, лишили мяча Испанию, которая этим отличалась в последнее время. Испанцы обычно много владели мячом, но мало реализовывали. А теперь получилось наоборот – почти все моменты удалось использовать.

- Не слишком ли крупный счет получился в этом матче?

- Возможно. Судя по счету, Испания была на голову сильнее Хорватии, хотя на поле все было по-другому. Если бы хорваты забили пенальти и реализовали еще какие-то моменты, то счет был бы иным.

- Результат матча Венгрия – Швейцария стал сюрпризом?

- Это две команды, которые для меня пока являются загадкой. Вчера хорошо смотрелись швейцарцы. Хотя венгры не реализовывали свои моменты.

- Как вам матч Италия – Албания?

- Начало получилось неожиданным. Несогласованные действия итальянцев привели к пропущенному мячу уже на первой минуте матча. В том моменте нападающий албанцев сыграл здорово, как по классике. Но надо отдать должное итальянцам, которые за пятнадцать минут перевернули ход матча и вышли вперед.

- Албания для вас очевидный аутсайдер или сможет побороться?

- Недооценивать никогда нельзя. Тем более на таких крупных чемпионатах. Они еще потреплют нервы соперникам.

- На этом Евро сборные забивают много голов. Это ожидаемо?

- Как показал последний чемпионат мира, да. Команды играют в атаку. Нет такого, чтобы у кого-то доминировала оборона.

- Какая сборная больше понравилась на данный момент?

- Немцы хорошо стартовали. Главное, чтобы продолжили так. Все-таки это возрастная команда. Надо посмотреть, выдержит ли она эту дистанцию. Тем более, стиль игры у них поменялся. Если раньше было давление, прессинг, то сейчас они перешли на мелкий и средний пас. Мяч двигают быстро. Надо смотреть другие сборные. Меня приятно удивила Испания, которая обыграла Хорватию в несвойственной манере.

- А кто произвел наихудшее впечатление?

- Шотландия вообще никаких проблем не создала немцам. На сегодня эта сборная выглядела самой слабой.

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Елена Григорьевская