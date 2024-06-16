Далич объяснил замену Модрича в игре с Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопрос, почему он заменил полузащитника команды Луку Модрича в матче со сборной Испании.

Встреча первого тура чемпионата Европы – 2024 завершилась крупным поражением хорватов со счетом 0:3. 38-летний Модрич провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

— Игра была окончена. Мы хотели дать ему отдохнуть перед следующими важными матчами. Мы уже сосредоточились на Албании, — приводит слова Далича Madrid Xtra.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 между Хорватией и Албанией состоится 19 июня, начало — в 16:00 по московскому времени.