Дмитрий Черышев оценил игру Модрича в матче с Испанией

Наставник ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением об игре хорватского полузащитника Луки Модрича на чемпионате Европы – 2024.
«Модрич хорошо выполнил свою работу, грамотно организовывал атаки. Но возраст даёт о себе знать. Я не говорю, что Модрич старый. Просто у него большая нагрузка по ходу сезона. Мне кажется, он подустал», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что в стартовом матче на чемпионате Европы сборной Хорватии противостояла национальная команда Испании. Подопечные Златко Далича потерпели крупное поражение со счетом 0:3.
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