Дмитрий Черышев оценил игру Модрича в матче с Испанией

«Модрич хорошо выполнил свою работу, грамотно организовывал атаки. Но возраст даёт о себе знать. Я не говорю, что Модрич старый. Просто у него большая нагрузка по ходу сезона. Мне кажется, он подустал», - передает слова специалиста «Чемпионат».