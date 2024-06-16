Мор высказал мнение о матче Англии против Сербии

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч между сборными Англии и Сербии в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Перед сербами стоит серьезная задача. У них сильный состав. Мне кажется, что здесь и ничья может быть. Но и Англия может победить. Я думаю, максимально голевого футбола мы не увидим», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Встреча сборных Англии и Сербии пройдет в воскресенье, 16 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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