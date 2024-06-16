Генич предложил ставку на голы в матче Англии и Сербии

Комментатор Константин Генич поделился мыслями насчет матча между Англией и Сербией в стартовом туре группового раунда чемпионата Европы 2024 года.

«Редкий матч, когда сербы не забивают. У Англии есть Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фоден. Поэтому я думаю, что вариант «обе забьют» вполне подходящий», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч сборных Сербии и Англии состоится сегодня, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.