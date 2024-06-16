Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отсутствии сборной России на чемпионате Европы в этом году.

По мнению специалиста, турнир многое теряет из-за того, что в нём не может принять участие команда из России.

«Сборная России всегда была конкурентоспособной командой во всех видах спорта, в том числе и в футболе. Отсутствие наших сборных на крупных турнирах – это минус не только для нас, но и для всего мирового спортивного сообщества. Россия за всю свою историю внесла огромный вклад в развитие мирового спорта», — цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, вечной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. С тех пор сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.